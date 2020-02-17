Avrupa'nın Akdeniz'de yeni operasyon kararına Türkiye'den ilk yorum

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin 20 bin civarına ulaştığını belirtti.

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

-(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib’deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya’da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya’dan son günlerde Türkiye’yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye’nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır.

-30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve 'Suriye’de ne işiniz var' diyenler 'niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz' diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.

AB'nin silah ambargosunu denetlemesini doğru bulmuyoruz. AB içinde Hafter güçlerini destekleyenler olduğunu biliyoruz. Süreci BM'nin denetlemesi gerektiğini düşünüyoruz

(Hilmi Özkök'ün açıklamaları) Siyasi hafızamız kuvvetlidir. TSK’dan çok sayıda asker atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? En önemli tartışma ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti nedeniyle atılmıştır ama herkes kendi döneminde mükemmel işler yapıldığını söylüyor.

-3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor.

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