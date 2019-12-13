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  3. AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert milletvekili cevabı

AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert milletvekili cevabı

AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert milletvekili cevabı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir TV programında sorulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partiler sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" yanıtına, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan sert tepki geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında sorulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı partiler sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" cevabını verdi.

Akşener'in skandal açıklamasına bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş twitter hesabından, "Çok talihsiz bir açıklama. Milletvekili milletin vekilidir. Alınıp-satılmaz" şeklinde cevap verdi.


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