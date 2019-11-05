Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar! ABD'ye gidecek mi?

ABD ZİYARETİ: TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİM, ONA GÖRE KARAR VERECEĞİM

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yapacağını, ona göre ABD ziyareti için kararı vereceğini belirtti.

"ARINÇ'IN İFADESİNİ ESEFLE KARŞILADIM"

Bülent Arınç'ın "KHK facia" ifadesi hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Arkadaşlar kendisini iyi bir hukukçu olduğuna göre 'KHK facia' ifadesi kullanmasını esefle karşıladım. Bugün zaten bir toplantımız var, bunu da kendi aramızda değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantıda konuşacağız" dedi.

"F-35 SORUNU ÇÖZÜLMEZSE GEREKEN ADIMI ATARIZ"

F-35'le ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Çok hassas, ince niye çalışıyorsunuz. S-400ü alırken diğerlerine sorduk mu sormadık değil mi? Aldık mı aldık, böyle bir şey yaparken de alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele burada bizim hakkımız var. Burada biz pazar değiliz, Patriot'lar konusunda defaatle kendileri ile görüşmüşüzdür. Hep bizim önümüzü kongreye getirmişlerdir. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur Trump döneminde ne yazık ki böyle olmuştur. Nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada gereken adımlar atarız."

BAĞDADİ'NİN KARDEŞİNİN YAKALANMASI: HUKUKİ SÜREÇTE İLERLEYECEK

Öldürülen DAEŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili olarak Erdoğan, "Hukuki süreç. Bizim hukukumuzda neyse bu şekilde ilerleyecek. Arkadaşlarım şu anda bunları yakaladılar ve geri gönderme merkezlerinde bunları tutacaklar" dedi.