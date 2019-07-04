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  3. Son dakika: Dışişleri'nden Washington Post gazetesine sert tepki

Son dakika: Dışişleri'nden Washington Post gazetesine sert tepki

Son dakika: Dışişleri'nden Washington Post gazetesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: Bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama;

ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yeralan, onbinlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan "terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir.

PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan KCK Eş Başkanı Cemil Bayık’ın kaleme aldığı bir makale ABD’nin medya organlarından olan Washington Post’ta yayınlandı.

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