Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8728
  • 6,5772
  • 240.623
  • 96.142
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'dan Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını yanıt

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'dan Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını yanıt

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'dan Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını yanıt

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını reddediyoruz"

x

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'un 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz. Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır. 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cengiz Kurtoğlu'nun dedelik heyecanı!
Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık kararı
Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Yasmin Erbil'den sürpriz karar
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, ´Türkiye´nin Niagara´sı Kapuzbaşı Şel

Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

insanların başına gelen en talihsiz olaylar

S-400 sistemleri Temmuz ayında teslim etmeye başlanacak