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  3. Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ,"Anayasa komitesi'nin ay sonunda başlatılmasında fikir birliği oluştu" denildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Kremlin tarafından açıklamada iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldıklarını bildirdi. Kremlin ayrıca Anayasa komitesi'nin ay sonunda başlatılmasında fikir birliğinin oluştuğunu da açıkladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti. 

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