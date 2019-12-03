Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3584
  • 271.293
  • 108667
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Son dakika... Başkan Erdoğan Londra'da! Önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Erdoğan Londra'da! Önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Erdoğan Londra'da! Önemli açıklamalar

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye geldi.

İngiltere'de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Erdoğan burada İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.


Ebru Şallı hamile mi? O paylaşımı olay oldu!
Aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi yetişti
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aylar sonra bir ilk!
Necati Şaşmaz'ın ardından Nagehan Şaşmaz'dan da açıklama geldi
Guido Senia Şeyma Subaşı'yı aldattı mı?
<p>Van Gölü’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği orta

Van Gölü’nde Tüyler Ürperten Olay... Sular Çekilince İnsan Kemikleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?