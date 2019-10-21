Son dakika... Başkan Erdoğan'dan batıya Barış Pınarı tepkisi! 'Terörün yanında yer aldılar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Daha önce katılacaklarını bildikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler bu büyük fırsatı kaçırmıştır. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok. Eğer karşıysan işte platform burası gelirsin burada teröre karşı olduğunu bütün her şeyiyle ortaya koyarsın. Bu tavır hiçbir demokratik değer ve etikle uyuşmuyor.

Türkiye'nin bölgeyi terörden arındırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum, terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum.

Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok, işte platform burada, teröre karşı olduğunu burada belgeleriyle ortaya koyarsın.

Kavganın odağında hala bu coğrafya var.

Bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış, kalkınmasını kendi iradesiyle gerçekleştirmiş Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz, sıkıntılı ve zayıftır.

Biz sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödemiş hala da ödemeye devam eden bir milletiz.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gelişmeler yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun güncel birer örneğidir.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur.

Biz zalime zalim, teröriste terörist demeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız.

Teröristleri öyle bir şımartma ki Kuzey Suriye'de 30 bin tır Irak üzerinden mühimmat olarak buraya sokuluyorsa bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler, bu demokrasinin neresinde yazıyor.