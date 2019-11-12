Son dakika... Başkan Erdoğan'dan AB'ye Kıbrıs'ta sondaj uyarısı! 'Müzakereler bitebilir'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"TRUMP İLE SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI NOKTASINDA HEMFİKİRİZ"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN BİR TERÖRİST OLDUĞUNU BELGELERİYLE İFADE EDECEĞİZ"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"RUSYA VE ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEYEMEDİ"

Rusya ve ABD'nin terör örgütlerini temizleyemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'YE KIBRIS'TAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ GÖZDAĞI VERMEYE KALKMAYIN"

AB'ye seslenen Erdoğan, "Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI TAVRINIZI GÖZDEN GEÇİRİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin tavrıyla ilgili, "Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda, Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttükleri samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan, "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz." dedi.

"DEAŞ'LILARI GÖNDERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, DEAŞ'lıların iadesine ilişkin, "Biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ

Açıklamaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 11.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve birlikte heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Temasları kapsamında, ABD Ticaret Odası ve DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap edecek Erdoğan'ın, ayrıca Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

(AA)