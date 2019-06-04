Son dakika... Başkan Erdoğan: S-400'lerde geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Camiye girişinde vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazında saf tuttu.

Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili de bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

"PENÇE HAREKATINDA EN UFAK BİR SAPMA YOK"

Bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek." dedi.

"S-400'LERDE GERİ ADIM ATMAK GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erdoğan, S-400'ler konusu ile ilgili de "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz."

"HASSASİYETLERİMİZ AYNEN KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

"Şu anda Suriye üzerinde, İdlib üzerinde, Münbiç, üzerinde, Fırat'ın doğusu üzerinde ilgi alakası olan malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülkeyle Türkiye olarak biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hassasiyetlerimiz aynen kararlılıkla devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir." şeklinde konuştu.