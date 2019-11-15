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  3. Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderildi

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderildi

Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderildi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tampon bölgede kalan DAEŞ'li teröristin uçakla ABD'ye gönderildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yabancı teröristlerin ülkelerine gönderilmeye devam edildiğini söyleyen Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

Eski İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurie'in ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin bilgi veren Soylu, "İlk önemli detay evin kapısının evin içerisinden bizim bildiğimiz usullerin dışında güçlü bir kilide sahip olduğu. yukarıdan aşağı düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Bütün bunlar üzerinden bir değerlendirme söz konusu" diye konuştu. 

Bakan Soylu, son dönemdeki intihar olaylarıyla gündeme gelen siyanür satışına ilişkin de "Arkadaşlarımız bir araya gelerek bir değerlendirme yapacak. Yapılması gerekenlerle ilgili bir adım atılacak" dedi.

 


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