Son dakika: Bakan Akar: Bütün taleplerimizi açık şekilde ortaya koyduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda katıldığı NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



IDEF'19 hakkındaki değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Bu fuar bizim yüz akımız olmaya devam ediyor, Türkiye'nin bir markası haline gelmiş bir fuar" diye konuştu.



IDEF'19'a bugüne kadar yapılanlardan daha fazla katılımcı ve ziyaretçinin geldiğini belirten Akar, "53 ülkeden 1061 firma bu faaliyetlere katılmaktadır. Bu bizim için gurur verici sonuç. Ayrıca 71 ülkeden de bakanlar, bakan yardımcıları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, onların temsilcileri var" ifadelerini kullandı.



Akar, fuarın ilk iki gününde 15'i bakan olmak üzere 22 yabancı temsilciyle görüştüğünü, Gine, Burundi ve Tanzanya Savunma Bakanları ile birer işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, yapılan çalışmaların yararlı olacağına yönelik inancını dile getirdi.



JEFFREY'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesi hatırlatılarak, "Ankara'da görüşmeler yapmıştı sonrasında özellikle sizinle görüşmek için İstanbul'a geldi. Görüşmede hangi konu başlıkları ele alındı, güvenli bölge konusunda ABD ile Türkiye tezleri artık daha yakın demek mümkün müdür?" denilmesi üzerine Akar, şunları söyledi:



SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE PLANI

"Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul'a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum. Dileğimiz, temennimiz önümüzdeki günlerde yapacağımız diğer görüşmelerle de güvenli bölge başta olmak üzere ikili konularda birbirimize yaklaşacağımızı görüyorum. Biz Fırat'ın doğusunda gerçekten ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunun için alınması gereken ne tedbir varsa bunları almaya çalışacağız, ona çalışıyoruz. Gayretimiz bu. Bu manada dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız ABD'den bizim talebimiz PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 kilometre güneye doğru götürülmesidir."

"TUTUMLARINDA BAZI ESNEKLİKLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Teröristlerin model uçaklara patlayıcı yerleştirerek saldırılar gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.



''JEFFREY'E ZAMAN KAYBININ TERÖRİSTE FIRSAT VERDİĞİNİ İFADE ETTİM''

Ayrıca bu görüşmelerin faydalı olduğu kanaatinde olmakla beraber aynı zamanda dostlarımıza, Sayın Jeffrey'e bir kez daha ciddi şekilde zaman kaybettiğimizi, dolayısıyla bu zaman kaybının bir anlamda teröristlere imkan, fırsat verdiğini, bunun da ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliğini risk altına attığını, bundan bir an önce kurtulmamız gerektiğini kendilerine ifade ettim."