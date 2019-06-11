11 Haziran 2019 Salı 13:15 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:15
Son dakika... AK Parti'den ortak canlı yayın açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınıyla ilgili, "İstanbul seçimlerine katkısı olacak" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında İstanbul seçimlerine ilişkin soruları yanıtlıyor:
Bahçeli'nin ortak yayın açıklaması... "Kendi görüşü, Binali Beye desteği devam ediyor"
İmamoğlu'nun Valiye hakareti... "Bu bir VIP skandalı değil Valiye ve devlete hakarettir"
Ortak canlı yayın... "İstanbul seçimlerine katkısı olacak"