Son dakika... AK Parti'den ortak canlı yayın açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında İstanbul seçimlerine ilişkin soruları yanıtlıyor:

Bahçeli'nin ortak yayın açıklaması... "Kendi görüşü, Binali Beye desteği devam ediyor"

İmamoğlu'nun Valiye hakareti... "Bu bir VIP skandalı değil Valiye ve devlete hakarettir"

Ortak canlı yayın... "İstanbul seçimlerine katkısı olacak"