'Sizi dolarlar değil bu millet kurtarır'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Birimleri ile düzenlenen iftar programında konuştu. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan'ın önceki günkü açıklamalarını 'demokrasi hazımsızlığı ve istatistik cinliği' olarak tanımlayarak sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Bu tür istatistikler asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Benzer istatistiklerde Türkiye'nin çok iyi olduğu nice alanlar var. İş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktık, bunu görmez. Ekonomik endekslerde 180 ülke içinde 68. sıradayız. Bu kişi bizi hep yüzlü sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden bize vurmaya çalışır" dedi.

5-10 TANE İŞSİZ ALSAN

"Beyefendi 17 yıl önce kişi başına milli gelir neydi, bugün ne? Sen o gün ekonomik olarak neredeydin, bugün neredesin?" diye soran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "O günden bugüne sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi? Yeri gelirse bunları da teşhir ederim ama şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim. Zira, biz TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine mesela başlattığımız 2,5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor bunu da kendilerine hatırlatırım. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var, holdingsiniz. Ne olur 5 tane 10 tane yanına işsiz insanı alsan? Neyini kaybedersin? Bunları dert edinmiyorsunuz?"

NELERİ KONUŞMUŞTUK

TÜSİAD'ı politik tarafgirlikten daha ziyade Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalara bak. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır. Bunu da böyle bilin" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iç güvenlik birimleriyle iftarda bir araya geldi.

420 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Başkan Erdoğan, son 2,5 yılda 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu vurgulayarak, "Annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice şehit eden teröristleri yakalayıp, adalete teslim ettik. Bu milletin değerlerine kasteden katil sürülerinden döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Teröristlere çok büyük zayiatlar verdirdik. Son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Terörist rakamını 700'lere kadar düşürdük. Örgüte katılanların sayısında ve terör örgütünün kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı" diye konuştu. "Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar mücadele sürecek" diyen Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye komşu bir terör koridoru oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

Bir gece ansızın gereken yapılacak

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon 600 bin mülteciden, 320 bininin tekrar vatanlarına dönme imkanı bulduğunu aktaran Başkan Erdoğan, çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere de bir gece ansızın girecek ve gereken temizliği yapacaklarını belirtti.

Başkan Erdoğan'dan muhalefet liderlerine 19 Mayıs daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine davet ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun Samsun’da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenlerine katılacağını söyledi. İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği ve Meral Akşener'in törenlere katılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı'nın davet ettiği bir diğer isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu'nun törenlere katılmayacağı ifade edildi.