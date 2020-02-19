Siyasi ayak ve darbe söylemleri! Zamanlama manidar

Osman Nuri CERİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmeye devam ediyor. Dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelen Başkan Erdoğan toplantının başında, iç siyasette gündeme getirilen tartışmalar hakkında değerlendirme yaptı. “Dış politikadaki başarılar ile birlikte FETÖ tartışması ve darbe söylemlerinin gündeme geldiğine dikkat çeken Erdoğan “Libya, Suriye Doğu Akdeniz’deki göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında, FETÖ’nün siyasi ayağı, darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik çalışmalar. Biz etkin mücadelemizi sürdüreceğiz. Darbe söylentileriyle ilgili Türkiye’nin tüm kurumları teyakkuz halindedir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TEK TEK NOT ALDI

Milletvekilleri toplantıda illeriyle ilgili sıkıntıları anlatırken Başkan Erdoğan, gündeme getirilen başlıkları tek tek not aldı. Gündeme gelen başlıklar arasında Nevşehir’in ilçelerinin doğalgaz sorunu yer aldı. Bir diğer başlık ise çığ felaketinin yaşandığı Van’da çığ tünellerinin sayısının artırılması talebi oldu. Batman Hasankeyf Baraj bölgesinde 15 ailenin daha ev sahibi olma isteği de gündeme getirildi. Kars’ta hayvancılık desteklerin artırılması milletvekilleri tarafından talep edildi. Kastamonu’nu 32 km’lik yol çalışması da yine gündeme geldi. Tüm talepleri dinleyen Başkan Erdoğan’ın sorunların çözülmesi için de talimat verdiği öğrenildi.

YAPTIKLARIMIZI ANLATIN

Erdoğan, vekillere AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri iyi anlatmaları talimatını da verdi. Erdoğan’ın “18 yılda çok büyük işler yaptık. Eksik kalanları da tamamlamak için uğraşıyoruz. Bunların çok iyi anlatılması gerekiyor” dediği öğrenildi.

“BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİLER”

Erdoğan, önceki günkü MYK toplantısında da, Rusya ile iyi ilişkilerin devam edeceğini belirtti. “Suriye’de sorunlu alanlarla sorunsuz alanları birbirine karıştırıp işi çıkılmaz hale getirmek istemiyoruz” dedi. Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları için de “O gece FETÖ’nün hedefi bendim. Beni öldürmek istediler. FETÖ’cüler kendisine (Kılıçdaroğlu) yol açtılar” diye konuştu.