Siyasetin acı günü... Başkan Erdoğan: Bir devlet büyüğünü ebediyete uğurladık

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Resmi törenle son yolculuğuna uğurlanan Merhum Başbakan Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve yeğeni Hakan Yılmaz koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde taziyeleri kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze namazın ardından Yılmaz ile ilgili bir konuşma yaptı ve ailesine başsağlığı diledi.

BİRLİĞİMİZ ZENGİNLİĞİMİZ

Başkan Erdoğan “Değerli Müslümanlar. Şu anda bir devlet büyüğümüzü, başbakanımızı ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Nasıl ki Mesut beyi şu an uğurluyorsak. Bizler için de aynı akıbet gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşaAllah. Ve Mesut beyin de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz, dayanışmamız en büyük zenginliğimiz olacaktır” dedi.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ



Binali Yıldırım, Celal Adan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce erken saatlerde tören alanına gelerek saf tuttu. Eski Başbakan’ın cenazesi camiideki namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanına defnedildi.