Siyaset bayramlaştı

Bayramlaşma için AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız karşıladı. AK Parti’nin ilk konuğu ise CHP oldu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Parti Meclis Üyesi Ayça Taşkent CHP’yi temsil etti.

TRAFİK KURALLARI UYARISI

Sarıeroğlu, kurban ibadetini gerçekleştiren ve memleketlerine gidecek olan vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı’nın “Kemeri Ses Getirsin” kampanyasını hatırlatarak, “Tüm vatandaşlarımızı güvenli yolculuk yapmaları konusunda uyarmış olalım. Hız limitlerine uyarak, emniyet kemerlerini takarak, canlar yanmasın diye azami gayreti göstererek, inşallah bu bayramda da üzülmeyiz diye umudumuzu ifade etmiş olalım” dedi.

Cumhur İttifakı bayramlaşmada

CHP’nin ardından Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak’tan oluşan MHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde iki seçim geçirdiklerine işaret eden Sarıeroğlu, bu birliktelikle daha çok vatandaşı kucaklayarak Türkiye’nin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kalkınma planıyla hedeflerin güncellendiğini kaydeden Sarıeroğlu, ekonominin canlandığını söyledi.

AK Parti ve MHP’nin programında HDP yok

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Yıldız CHP’yi ziyaret etti. AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DSP, BBP, DP ve Anavatan Partisi heyetleri de MHP’yi ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Feza Koçak ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şuay Nilhan Açıkalın’dan oluşan AK Parti heyeti de İYİ Parti’yi ziyaret etti. AK Parti ve MHP’nin bayram programında ise HDP yer almadı.

HDP’yi sadece CHP ziyaret etti

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında CHP’yi AK Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri ziyaret etti. CHP’de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı. HDP’yi temsilen İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaoğlu ve PM üyesi Kenan Yıldız’dan oluşan heyet CHP’yi ziyaret etti.