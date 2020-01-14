Siyaset Akademisi başlıyor! Ankara'da ilk ders Başkan'dan

Dağ, Siyaset Akademisi’nin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini anımsattı. Açıldığı günden bu güne akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, “Siyaset Akademisi’nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Ankara’da verecekleri derslerle 38 ilimizde eşzamanlı olarak başlayacaktır” dedi.