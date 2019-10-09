Sırbistan ile Bosna'yı bağlayan dostluk yolu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen toplantıda konuştu. Erdoğan, zirvenin en önemli gündemi olan Sırbistan-Bosna-Hersek arasında yapılacak otoyolla ilgili “Ulaşım konusunda atılacak adımlar kalkınmaya vesile olacaktır” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Zirvenin en önemli yanı, ulaşım, otoyollar konusunda atılacak adımlar. İnanıyorum ki, Sırbistan, Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmeye, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira benim bir ifadem var, ‘Yol hayattır, yol medeniyettir.’ Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Saraybosna arasındaki bu yolun yapılacak olması bütün bölgedeki iskânı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir.”

ORTAK GELECEK VURGUSU

Başkan Erdoğan, “Önümüzdeki zirvemizi mayısta Bosna Hersek’te, ardından Türkiye’de yapacağız” diye konuştu. Liderler daha sonra otoyolun temelini attı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada da ‘ortak gelecek’ vurgusu yaptı: “Türkiye’nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz, her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz.”

TÜRK VE SIRP FİRMALARI YAPACAK

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna ile Sırbistan’ın başkenti Belgrad arasında iki farklı güzergâhtan yapılması planlanan otoyol projesi kapsamında 22,5 kilometre uzunluğunda yol inşa edilecek. Belgrad ile Saraybosna’yı birbirine bağlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karışımı karayolunun, ilk güzergâhının Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olması planlanıyor. İkinci güzergâh ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak. Projenin yap-işlet-devret modeliyle yapılması öngörülüyor. Otoyol yapımının birinci kısmının 2,5 yıl sürmesi planlanıyor. Proje Türk firması Taşyapı ile Sırp firmaları tarafından yapılacak.

ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ortak basın toplantısında, Balkanlar’da istikrar için üstlendiği rol dolayısıyla Başkan Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür ederek, düzenlenen zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi’nin yanı sıra ulaşım alanında farklı projeleri de masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, “Sanki görünmeyen bir el, yıllardır Bosna Hersek ile Sırbistan arasında bağ kurulmasını engelliyordu. İyi kara yollarımız da demiryollarımız da yok. Şimdi bunu değiştirme zamanı geldi” diye konuştu.

Otoyol projesinin Sırbistan sınırlarında kalan Sremska Raça-Kuzmin kısmının inşası için her şeyin hazır olduğunu söyleyen Vucic, otoyolun temellerinin atılacağını ve bugünün Sırbistan için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile zirve öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE BÖLGEDE İSTİKRAR SAĞLIYOR

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyco Komsic, Sırbistan ile Bosna Hersek arasındaki meseleleri ikili görüşmelerle çözeceklerini belirterek, ”Türkiye bölgede istikrar faktörüdür” açıklamasını yaptı. Açıklamada, üç ülke arasındaki iyi siyasi işbirliğini sürdürme, barış ve istikrarı koruma noktasında mutabık kaldıklarını dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere bölgede her türlü etnik çatışmadan uzak durmak ve barışçıl bir ortam inşa etmek hepimizin desteklediği önemli bir husus” denildi.

YENİ PAZAR BELEDİYESİ’Nİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Kenan Hot, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujivic ve Boşnak Milli Konseyi Başkanı Jasmina Curic’i kabul etti. Erdoğan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic’le de bir araya geldi.