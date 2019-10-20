Şimdi de 'beyaz fosfor' yalanı

Uluslararası basın-yayın kuruluşlarına yansıyan görüntüleri değerlendiren uzmanlar teröristlerin yalanlarını maddeler halinde sıraladı. Görüntülerde üzeri yanık bir çocuk, beyaz fosfor bombasına maruz kaldığı iddiasıyla hastanede önce görüntü çekip, olayı anlatan kişiye poz veriyor. Görüntüyü çeken kişi yalanları sıraladıktan sonra çocuğa “Ağla” diyerek komut veriyor ve çocuk ağlamaya başlıyor. Peki, gerçekten beyaz fosfor bombasına maruz kalmış olsa çocuğun üzerindeki etkileri nasıl olurdu?

• Beyaz Fosfor, diğer kimyasallar kadar yakıcı değil, esasında solunum yollarına etki eden bir kimyasaldır. Öncelikle gözlerde sulantı, yanma ve kör olma gibi etki gösterir. Solunum yollarında boğulma, akciğerde hırıltı, göğüste ağır, bulantı ve kusma, akciğerde ödem, oksijen yetersizliği ve kalp durması...

• Çocuğun bırakın nefes almayı, ayakta bile duramaması gerekiyor. Eğer şiddetli bir beyaz fosfor bombasına maruz kalınmış olunursa o zaman ciltte tahriş, kızarıklık, yanık ve kabarma olabilir.

• Görüldüğü gibi çocuk nefes alabiliyor, gözlerde hiçbir sıkıntı yok. Vücudu yanık ama yüzünde ve başında hiçbir şey yok.

• Çocuğa müdahale eden sağlık çalışanları da eldiven ve maske takmaya gerek duymamış. Çocuğa ilk anda solunum maskesi takılması gerekirken o da yok. Anlaşılan sağlık çalışanları da Hipokrat yemininden bir haber olan oyunculardan ibaret.

• Kimyasal bomba konusunda uzman kişiler ve doktorların tespitine göre görseldeki çocuğun vücudu kimyasal değil, ısı yoluyla yanmış olabilir. Yüzünde hiçbir hasar olmaması, nefes alarak ağlayabilmesi, ayakta durabilmesi, sözde doktor/hemşirelerin eldivensiz ve maskesiz çalışması ve yine çocuğun solunum yollarını kurtarmak için oksijen maskesi vermemeleri bu olayın tamamen kurguya dayalı büyük bir yalan olduğunu ortaya koyuyor.

SAHTEKÂRLIKLARINI ORTAYA ÇIKARDIK

Kayseri mitinginde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin kimyasal silah yalanının çöktüğünü söyledi. Bakan Akar, “Arkadaşlarımız çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekârlıklarını ortaya çıkardılar” dedi.