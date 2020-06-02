Sigarayla mücadeleden rahatsız olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a AK Parti'den sert yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Başkan Erdoğan’ın Dünya Sigaraya Hayır Günü’nde yaptığı "1970'lerde Gümrük ve Tekel bakanlarının 'bol bol içki ve sigara içilir' temennisiyle meyhane açtığına, kendilerinin ise vatandaşları vazgeçirmek için sigaranın fiyatını ve vergileri artırmaya devam edeceklerine" ilişkin açıklamasından rahatsız oldu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü Öztrak’a tepki gösterdi.

CHP’li Öztrak’ı popülizm yapmakla suçlayan AK Parti Milletvekili Pervin Tuba Durgut Öztrak’ı halk sağlığına ilişkin konularda ‘bilimin ne dediğine bakmaya’ davet etti.

Sigara lobilerini değil,çocuk ve gençleri korumak anayasal görevimizken #DünyaSigarayaHayırGünü'nde ÜSTELİK bu senenin teması çocuk ve gençleri sigara kartellerinin manipülasyonlarından ve tütünden korumak iken CHPsözcüzü@faikoztrak ın populizm uğruna söyledikleri talihsizliktir. https://t.co/7P7r6ZoWLO — m.p.tuba durgut (@pervintuba) June 1, 2020

Durgut, CHP’li Öztrak’I etiketlediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sigara lobilerini değil,çocuk ve gençleri korumak anayasal görevimizken Dünya Sigaraya Hayır Günü'nde üstelik bu senenin teması çocuk ve gençleri sigara kartellerinin manipülasyonlarından ve tütünden korumak iken CHPsözcüsü Faik Öztrak’ın populizm uğruna söyledikleri talihsizliktir.

Sn Faik Öztrak hatırlatmak isterim ki ülkemizde her yıl 121 bin vatandaşımız,dünyada ise 8 milyon insan sigara yüzünden hayatını kaybediyor.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, vergilerin artırılması özellikle çocuk ve gençlerin sigaraya başlamasını önleyen en etkili yöntemdir.

Sigara fiyatlarında %10 luk bir artış bile,tüketimde %5 azalmaya neden olur.Ülkemizde sigara fiyatlarının %10 artırılması, en az 1 milyon kişinin sigarayı bırakmasına sebep olurken,7 bin kişinin erken yaşlarda akciğer kanserinden, kalp krizinden ölmesini önleyecektir.

Küresel tütün salgını ÖNLENEBİLİR ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedenidir,bu salgından milyarlarca dolar kazanan sigara kartelleriyle mücadele ancak kararlı bir siyasi duruş ve cesaretle mümkündür.Bu sizde yoksa ,gölge etmeyin başka ihsan istemez.