'Sıfır Atık Projesi çok önemli, hayranlık duydum'

ABD, TÜRKİYE’YE YAPICI DAVRANMALI

Dünyanın en önemli üç ekonomistinden biri olan Jeffrey Sachs, ABD yönetimine seslendi.

Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, TRT World’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, ülkenin kuzeyinde “Güvenli Bölge” oluşturulması ve ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ PAZAR

ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı cezai tedbirlere ilişkin ileriye dönük yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirten Sachs, “Türkiye’nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır. ABD’nin bu yaklaşımının Türkiye’nin her bir ihracat pazarına zarar verdiğini görüyorum” ifadesini kullandı. Sachs, Türkiye için önemli bir pazar olan Irak’ta başlayan savaşın yalnızca yıkıma yol açmadığını vurgulayarak, aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir mülteci grubunun gelmesiyle sonuçlandığını hatırlattı. İran’ın da Türkiye için büyük bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Sachs, “ABD, İran’a bütün dünyanın karşı çıktığı yıkıcı yaptırımlar uyguluyor. Her bir ülke buna karşı çıkıyor ama ABD, ‘Biz kendi başımıza yaptırım uygulayacağız ve herkes buna uymak zorunda’ diyor. Sonra ABD gelip Çin ile ticaret savaşları demeye başladı. Çin de Türkiye için başka bir pazar. Ekonomist olarak şunu söylüyorum, ‘Müttefikinize daha ne kadar baskı yapabilirsiniz” dedi.

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof.Dr. Jeffrey D. Sachs’ı kabul etmişti.

EMİNE ERDOĞAN’IN ÖNCÜLÜĞÜNE HAYRANIM

Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “Sıfır Atık” girişiminin önemine işaret ederek, şunları söyledi: “Sağlığımız ve doğamızın bozulması açısından ciddi riskle karşı karşıyayız.

Hanımefendi bu nedenle Türkiye için bu projeye start verdi. Konuyu Birleşmiş Milletlere (BM) taşıdı. Küresel işbirliği için büyük bir istek var, harika bir liderlik oldu. Türkiye’nin harika teknik üniversiteleri, şahane mühendisleriyle bu büyük kirliliğin ve çevre sorununun üstesinden gelme iradesi var. Sergilenen öncülüğe hayranım.”