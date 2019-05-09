'Sevdiğimle evlenmemi engellemeye çalıştılar, himmet parası istediler'

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski subayın yargılanmasına başlandı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık M.Ç. ve avukatı hazır bulundu. Sanık M.Ç. savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini söyledi. Öğrencilik yıllarında ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için örgütün yurduna gittiğini, daha sonra oradaki görevlilerin yönlendirmesiyle örgüt evine çıktığını anlatan sanık, kendilerine iki haftada bir Fetullah Gülen'in videolarının izletildiğini ifade etti.

Örgütün yönlendirmesi ile askeri okula gittiğini, mülakat öncesi de "Hangi gazeteleri okuyorsun, hangi televizyon kanallarını izliyorsun?" gibi soruların sorulacağı ön bilgi verildiğini belirten M.Ç, şunları söyledi:

"Sınav sorularını vermediler. 2014 yılında Kara Harp Okulundan mezun olana kadar sadece kod isimlerini bildiğim mahrem imamlar ile görüştüm. Görüşmeler ankesörlü ve büfe telefonlarından yapılıyordu. Ardışık olarak aranıyordum. Görüşmelerde görev yaptığımız birlikle ilgili bilgi alıyorlardı. 17/25 Aralık sürecinden sonra hükümet aleyhine yayın yapan internet siteleri ve Samanyolu televizyonu üzerinden görüntü ve videoları izletmeye başladılar."

Askeri okuldan mezun olduktan sonra kendisinden "himmet" adı altında maaşının 5'te 1'i olan 500-600 lira para istemeye başladıklarını kaydeden M.Ç, "Ben vermek istemedim, sıkıştırınca bir defalık 200 lira verdim. Telefonuma görüşmemiz için programlar yüklediler. Örgüt, başı örtülü olmasına rağmen sevdiğim kız ile görüşmemi ve evlenmemi engellemeye çalıştı. Bütün çabalarına rağmen onları dinlemedim ve sevdim kişi ile evlendim. Himmet istemeleri ve sevdiğim kişi ile evlenmeme mani olmaları nedeniyle örgütten koptum, 2015 yılının sonunda da tamamen ayrıldım."

Darbe teşebbüsünde yer almadığını ve pişman olduğunu belirten sanık M.Ç, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine, ifadesinde görüştüğünü söylediği kişileri teşhis etmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mayıs'a erteledi.

(AA)