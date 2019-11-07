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  3. Şentop: Dünyada parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var

Şentop: Dünyada parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var

Şentop: Dünyada parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları olduğunu belirterek, "Başta Birlemiş Milletler olmak üzere mevcut uluslararası kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirmede sorun yaşadıkları için parlamenter diplomasi yeni arayışlara öncülük ediyor." dedi.

Şentop, Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA) ülkeleri Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katıldı.

Meksika Senatosu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışı, Meksika Senato Başkanı Monica Fernandez Balboa tarafından gerçekleştirildi. Balboa'nın konuşmasının ardından zirveye katılan parlamento başkanları aile fotoğrafı çektirdi.

Balboa, daha sonra başkanlara, zirvenin yapıldığı tarihi Meksika Senato binasını gezdirdi ve başkanlarla özel görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı açılış konuşmasında, MIKTA'nın 5 ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısıyla başlayan süreci hatırlattı.

Böyle bir yapının 2013'te düşünülmüş olmasının önemine işaret eden Şentop, "Dünyada bilhassa parlamenter diplomasinin öne çıktığı yeni uluslararası zemin arayışları var. Bir kısmı bölgesel, bir kısmı farklı misyonlar üzerinde bir araya gelmiş yapılar. Bir kısmı daha geniş, Avrasya, Asya Parlamenter Asamblesi gibi yapılar var." diye konuştu.

Şentop, başta Birlemiş Milletler olmak üzere, mevcut uluslararası kuruluşların hedeflerini gerçekleştirmede sorun yaşadıkları için parlamenter diplomasinin yeni arayışlara öncülük ettiğini belirtti.

MIKTA toplantılarının önemli özelliği olduğunu söyleyen Şentop, MIKTA'nın Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Meksika ile Amerika kıtasını kapsayan dünyanın neredeyse tamamını kuşatan bir kapsama alanına sahip olduğuna işaret etti.

"Bunları birleştirdiğimizde ortaya bir dünya resmi çıkıyor. 5 ülke aynı zamanda G20 ülkesi ve parlamenter demokrasiye sahip ülkeler, açık ekonomilere sahip ülkeler." diyen Şentop, MIKTA'yı daha etkin parlamenter zemin haline getirmek için gayret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.  (AA)


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