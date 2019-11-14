Senatörlere YPG dersi

Yavuz ATALAY/WASHINGTON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Başkan Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi TSİ 20.15'te başladı, 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak ettiler. Erdoğan ve Trump daha sonra aralarında Jim Risch ve Lindsey Graham’ın da olduğu ABD'li senatörler ile Oval Ofis'te bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı. Bir senatörün YPG'yi savunması üzerine Erdoğan, "Dünyada en çok Kürt ülkemde yaşıyor. Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır" diye konuştu.

APO'NUN MANEVİ EVLADI

"Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır" diyen Erdoğan, güvenli bölgeye ilişkin ise şöyle konuştu: "6 ay ila 2 yıl arasında, güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor bölgesine yerleştirebiliriz." Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımının 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise sadece 3 milyar eurodur" dedi.

AVRUPA SORUMLULUK ALSIN

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini kaydeden Trump, bir senatörün sorusu üzerine “Erdoğan'la F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

TERÖR KİTAPÇIĞI MASADA

Heyetler arası çalışma yemeğine ilişkin paylaşılan fotoğraflarda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un önünde bulunan ‘Türkiye’nin terörle mücadelesi’ başlıklı kitapçık dikkat çekti. Konuya ilişkin ABD Başkanı Trump ve diğer katılımcılara bilgi verildi.

ABD İLE MUTABAKATIMIZA BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Başkan Erdoğan, ortak basın toplantısında Trump'ın kendisine yazdığı mektupları geri verdiğini söyledi. Erdoğan, "Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi bir kez daha vurguluyoruz. Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini paylaştım. Sayın Başkan'a, istenilen şartlarda teklif verilmesi halinde Patriot satın alabileceğimizi tekrar söyledim" dedi. Trump ise Erdoğan ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

'SURİYE'DE YAPTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKUR EDİYORUM'

Donald Trump, toplantı öncesi Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. "Erdoğan ile birlikte olmak büyük bir şeref" diyen Trump, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." Türkiye'nin saygı duyulan bir ülke olduğunu ve Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayan Trump, Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma sonucu sağlanan 'ateşkesin' korunduğunu belirtti. Trump, Ferhat Abdi Şahin'in ABD'ye davetiyle ilgili soruyu "Türkiye'nin büyük ordusu var" diyerek geçiştirdi.

ABD'DE ERDOĞAN COŞKUSU

Başkan Erdoğan’ı Washington’da kaldığı otelin önünde Türkler bayrak ve dövizlerle karşıladı. Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan Türkler, terör örgütü YPG/PKK’ya tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan, ABD'de yaşayan Türklerin tezahüratlarıyla karşılandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konaklayacakları otelin önünde toplanan Türkler, ellerinde Türk ve ABD bayraklarıyla Erdoğan’ı bekledi. Erdoğan'ın, Willard Hotel’e gelişinde caddede bekleyen kentteki Türkler tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulunurken Erdoğan da, otel önünde bekleyenleri selamladı. Türkler, “Stop Terror PKK=PYD”, “PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations” yazılı pankartlarla Başkan Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Öte yandan Erdoğan’ın kaldığı otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatıldı.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan otelin penceresinden, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Otelin önünde açılan pankartlarda PKK terörüne öfke vardı.

EKONOMİNİN DEVLERİYLE BULUŞTU

Başkan Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, DEİK, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.