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  3. Seçim raporu Japonya dönüşünde

Seçim raporu Japonya dönüşünde

Seçim raporu Japonya dönüşünde

AK PARTİ, İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin parti içi muhasebe sürecine devam ediyor.

Osman Nuri CERİT

Seçimin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Meclis Grup Toplantısı ve MYK Toplantısı’nda ilk değerlendirmeleri yapan AK Parti, İstanbul sonuçlarının “neden-sonuç” bağlamında mercek altına alındığı çalışmayı da tamamlama aşamasına geldi. Başkan Erdoğan’ın, G-20 Zirvesi için Japonya’ya gitmeden önce verdiği talimat doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlamak için harekete geçen AK Parti kurmayları, seçim sonuçlarının tüm yönleriyle irdelendiği araştırmada son aşamaya geldiler. Hazırlanan rapor, Türkiye’ye döndükten sonra Erdoğan’a sunulacak. Raporda, hata ve özeleştirilere de yer verilecek. Oy kayıpları, seçim sonrası yapılan kamuoyu yoklamaları ışığında tek tek irdelenecek. 

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