Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Anlaşmalar CAATSA'dan önce imzalandı, endişeye mahal yok

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı S-400 yaptırım listesinde adı geçen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA Editör Masası’na konuk oldu. “Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil” diyen Demir şunları kaydetti: “ABD’nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış. Biz kabul etmediğimizi, haksızlığı belirtiyoruz ancak karşı tarafın argümanı sürekli kanun çıkarıldığını ve muhalif davranılmayacağını, Kongreden baskı yapıldığı belirtiyor. ABD hasımları içinde Türkiye bu şekilde tanımlanmıyor. Rusya ve Rus şirketler hasım oluyor.”

ÇERÇEVESİ FARKLI



“İfadede yaptırımın amacının Türkiye’nin savunma sistemine zarar vermek olmadığı belirtiliyor. Çerçevesi çizilmiş. Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok. Yaptırım kurumu hedef aldı. Bu da Savunma Sanayii... F-16 ihtiyaçlarını karşılayan kurum biz değiliz. İhtiyaç makamlarıyla temas halindeyiz. Anlaşma sonrası muhatap ana yüklenici. Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.”

BU OLMASA BAŞKA BAHANE BULUNACAKTI



“Türkiye, ABD’nin işine gelmeyecek her adımda bir şekilde tehdide maruz kalacak. S-400 olmasa, başka bir bahane bulunacaktı. Cumhurbaşkanı’mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterince ABD de ambargo mekanizmasını devreye soktu. Türkiye’ye yaptırım’ cümlesi yerine, ‘Türkiye’de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı’ cümlesini tercih ediyorum.”