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  3. Şantaj malzemesi kampta 800 Avrupalı DEAŞ'lı var

Şantaj malzemesi kampta 800 Avrupalı DEAŞ'lı var

Şantaj malzemesi kampta 800 Avrupalı DEAŞ'lı var

YPG/PKK’nın Batı’ya karşı şantaj malzemesi olarak kullandığı DEAŞ’lı tutuklular Haseki’deki El Hawl kampında tutuluyor.  

BM raporlarına göre, YPG/PKK denetimindeki El Hawl kampında 18 Nisan 2019 itibariyle 85 bin civarında DEAŞ tutuklusu ve alileleri bulunuyor. Bu kişilerin 65 bininin son 4 ayda burada toplandığı, yüzde 85’inin Suriye ve Iraklı, yüzde 15’inin de yabancı olduğu belirtiliyor. Raporlara göre kamptakilerin yüzde 90’ı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Uluslararası Radikalleşme Araştırma Merkezi’ne göre de, 2018 Haziran’ına kadar, 80 ülkeden 41 bin 490 kişi DEAŞ’a katıldı. Bunların yüzde 14’ü Batı Avrupa’dan, yüzde 2’ye yakını Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan geldi. ABD’den katılım sayısı ise 272. Yabancı savaşçıların 7 bin 366’sı (yaklaşık yüzde 18) ülkelerine döndü. 

AİLELERİYLE 1800 KİŞİ

Raporlardaki tahminlere göre; katılanların üçte biri öldü, yaklaşık 25 bini ise hayatta. Mayıs 2019’da Trump, son verileri Twitter’dan paylaştı ve Avrupa’yı eleştirdi. Trump, ele geçirilen 800 DEAŞ militanı olduğunu, bunların eş ve çocuklarıyla bin 800 kişiye ulaştığını söyledi. 

 

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