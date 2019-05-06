Sandıkta FETÖ bağlantılı 43 şüpheli

43 şüpheliden 2’sinin ByLock kullanıcısı olduğu, 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan şikâyetler üzerine sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin FETÖ ile irtibatını ortaya çıkaran ilginç bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2’sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

BANK ASYA İZİ ÇIKTI

Şüphelilerden 41’inin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’daki hesabına 17 Aralık'tan sonra yüklü miktarda para yatırdığı belirlendi. Ayrıca 41 şüpheliden 2’sinin FETÖ’ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ’ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Ataşehir ve Maltepe sandık kurullarından 100 kişi ifadeye çağrılmıştı.