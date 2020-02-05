'Şam'a dersini verdik, Rusya ile konuşacağız'

Hikmet GENÇ

7 askerimiz ve bir sivil görevlimizin şehit olduğu saldırı, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Derhal karşılık verdik ve “Bundan sonra gereği neyse yapılacak” dedik. 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik. Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. İdlib’de yeni bir savaşa, sivil katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi de bildirdik. Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı Lavrov’la bir görüşme yaptı. Hem sahada hem de masada gerekli adımları atıyoruz.

KELAM YETMİYOR

İdlib konusunda uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Türkiye’yi takdir etmeleri yeterli değil, biz somut adımlar da görmek istiyoruz. Bizi takdir kelamları artık yetmiyor. İcraat istiyoruz. Aksi takdirde diğer adımları atma girişimine başlayacağız.

HALİME KÖKÇE: İdlib’deki operasyonlar daha önce yapılan üç operasyon gibi derinliği olan dördüncü bir operasyona dönüşür mü? İkinci bir soru da Savunma Bakanımız bir güvenli bölgeden söz etmişti. Güvenli bölge derken bunun bir sınırı çizildi mi?

Suriye, İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz, çünkü bu bizim yükümüzü artırıyor.

MERKEL’DEN DESTEK

Zaten sınırlarımızda yoğun bir çalışma var ve biz sınırlarımızdan 30 ila 40 kilometre Suriye içinde ileri gidiyoruz ve oralara da briket barınaklar yapıyoruz. Çünkü çadır kentlerle filan bu işi çözmemiz mümkün değil. Hatta konuyu Sayın Merkel’e de açtım. Merkel de destek sözü verdi. Oradan gelecek desteği de burada süratle kullanarak ilk etapta 25 bin civarında briket barınak yapalım istiyoruz. Bununla orada onlar için güvenli bir bölge tesis edelim istedik. Şu anda yapılan çalışma bu.

HALİME KÖKÇE: Adı olan, yani Barış Pınarı gibi kapsamlı bir operasyon düşünüyor musunuz, onu merak ediyorum?

Bu, İdlib operasyonunun şimdi ilk ayağı. Operasyonların bunlara ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz.

ÖFKEYLE DEĞİL

PELİN ÇİFT: Rusya ile bu manada bir gerginlik yaşıyoruz ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Mevcut işbirliği ve S-400 alımı konusunda da yaptırımlar söz konusu. Bu noktada Rusya’ya bir mesaj vermek ister misiniz?

Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi, nükleer enerji ve rakam orada çok çok ciddidir. İkincisi, Türk Akım Projesi de çok büyük önem arz ediyor. Bir diğer adım, doğalgazımızı, çok ciddi oranda Rusya’dan alıyoruz. Bu da bizim için önem ifade ediyor, çünkü stratejik bir yatırım. Rusya ile aramızda bir diğer önemli adım da S-400 konusu. Bizim S-400’den geri adım atmamız söz konusu değil. Toplam ticaret hacmimize baktığımız zaman da şu an 20 ila 25 milyar dolar arasında görünüyor. Rusya ile turizm noktasındaki ilişkilerimiz de iyi bir noktada. Bunlar bizim için önem arz ediyor. Bu bakımdan bunları biz görmemezlikten gelemeyiz. Onun için de her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfkeyle değil… Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur. Ama nerede öfke, nerede zarar bunların da tespitini yapmak, istişareyle kararını vermek önem arz ediyor. Şu anda durum bu.

MERYEM İLAYDA ATLAS: İdlib konusundan devam etmek istiyorum. Bu sıcak gelişmelerden sonra Avrupa’dan, ABD’den bir temas oldu mu?

Bize gelen bir destek beyanı yok ama ne zaman bunlarla bir araya gelsek hepsi “İdlib’de ne oluyor?” diye soruyorlar. Biz de ne olduğunu kendilerine anlatıyoruz. Ama desteğe gelince, bunlardan herhangi bir destek olmadığı gibi, bir defa bize 2014 itibarıyla verdikleri sözü yerine getirmediler. 3+3 milyar avro bize destek vereceklerdi. Onun ilk 3 milyar avroluk kısmını bile tamamlamadılar. Bu konularda Amerika, Avrupa Birliği bunların birbirinden farkı yok. Zaten bunlar tek millettir biliyorsunuz.

TRUMP’IN AÇIKLADIĞI PLANDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ

GÜLDEN KALECİK: Trump’ın sözde Ortadoğu barış planına dair İslam dünyasından daha kararlı görüş bekliyor musunuz?

Biliyorsunuz bizim açıklamalarımızdan sonra Arap Ligi de müspet bir açıklama yaptı. Dün Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir toplantısı vardı. Oraya Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey’i gönderdik. İslam İşbirliği Teşkilatı da bu planı reddettiğini duyurdu. Bu iyi bir gelişme. Mahmut Abbas’la, ardından İsmail Haniye ile görüşme yapıldı. Hepsinde adeta “Kudüs’ü vermeyiz; bu baş bu bedenden kopmadıkça Kudüs elden gitmez” diyecek kararlılıkları var. İnşallah biz de üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Zaten Trump ile Netanyahu’nun yapmış oldukları gösteri bir netice tevdi etmiyor. Bundan bir şey çıkmaz. Batılı bazı ülkelerle yaptığımız görüşmelerde aldığımız cevaplar hemen hemen hep olumlu.

GÜLDEN KALECİK: Suud Kralı’nın tavrı nasıl?

Suud Kralı’nı doğrusu daha aramadım. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı onlar olduğu için oradan olumlu netice çıktığına göre, müspet.

FUNDA GÖREY: Fransa ve Almanya, Türkiye’yi Libya’da ambargoyu ihlal etmekle suçladı. Ne cevap vereceksiniz?

Biz de endişelerimizi söyleyeceğiz. Onların yaklaşımlarından biz çok fazlasıyla endişeliyiz. Çünkü bunlar teröristlerle işbirliği yapıyor. Biz, doğru bir çizgide olduğumuza inanıyoruz ve orada ibre inanıyorum ki lehe dönüyor.

DEPREM PARALARINDA İSRAF YOK, BİZ KUL HAKKINI İYİ BİLİRİZ

ERSOY DEDE: Elazığ’da kurtarma yapılırken bile CHP siyaset devşirmeye çalıştı, ne söylersiniz?

Süleyman Bey kardeşimiz, o Alevi köylere gidip, bana dedi ki “söylenildiği gibi değil.” Alevi kardeşlerimiz, çalışmalarımızı takdirle karşıladılar. Ama birileri tezvirat yaparak netice almaya çalışıyor. Bölgede fatura ağır, 10 binden fazla ağır hasarlı bina var. Gereken hızla yapılacak.

DENİZ BAYRAMOĞLU: Deprem vergileriyle ilgili açıklamanız başka yerlere çekildi.

Bu konularda en ufak bir suiistimale gidemeyiz. Biz kul hakkını da iyi biliriz.

BOZKIR’IN İADESİ ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna iki FETÖ’cüyü sınır dışı etmişti fakat hâlâ iki okulları var. Maarif Vakfı’na devri için ricada bulundum.

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Bozkır’ın iadesini istedim. “Bizim için çok ama çok önemli. İltica kapısını açarsanız, ilişkiler sıkıntıya girebilir” dedim.

AHMET HAKAN COŞKUN: Nasıl bir karşılık aldınız?

Olumlu cevap alacağımıza inanıyorum.

ÇİN’DEN TAHLİYEDE ONLAR PARA ALDI

AYŞE OLGUN: Koronavirüsle ilgili özel bir tedbiriniz var mı?

Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin’e gönderebilir miydik? Şimdi ise hamdolsun, vatandaşlarımızı getirdik. Dünyada ses getirdi. Özel tedbirim yok, vücudu güçlü tutmak lazım. Her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım.

SERDAR KARAGÖZ: Almanya Çin’den getirdiği yolculardan para almış?

Avustralya da almış, biz almadık.

İBB BAŞKANI’NA CEVAP VERMEM

ŞEBNEM BURSALI: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin sözleri infial yarattı. Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama yoktu. Siz ne diyorsunuz bu konuda?

Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım. Hele hele bir bayana yapılan sataşmaya en güzel cevabı sizin vermeniz lazım.

Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin

BÜYÜKELÇİLERDEN GÜVEN MEKTUBU

Başkan Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler güven mektubu sundu. Erdoğan, dün ayrıca AK Parti Genel Başkanı olarak AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı 1,5 saat sürdü. Erdoğan, Dünya Kanser Günü vesilesiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tüm hastalara şifalar diledi.

ERDOĞAN PUTİN’İ UYARDI: SALDIRI, BARIŞ ÇABALARINA DARBE VURDU

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti.

KARŞILIK VERİLECEK

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

MERKEL’LE SURİYE VE LİBYA’YI GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’-ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye ve Libya’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI EL SANİ’Yİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman el Sani’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ERDOĞAN’IN 10 KASIM MESAJLARI KİTAPÇIK OLDU

Başkan Erdoğan’ın 10 Kasım 2019’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaptığı konuşma, kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtıldı.