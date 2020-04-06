Salgınla mücadelede Türkiye umut oldu

OSMAN NURİ CERİT



Cezayir’de bulunan 1635 vatandaşımız, ülkedeki ağır koşullara rağmen olağanüstü gayret ve titiz bir operasyon sonucunda Türkiye’ye getirildi. Türkiye, dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarına yardım eli uzatarak, daha önce Türk vatandaşlığından ayrılanlara bile umut oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın Cezayir operasyonuna ilişkin paylaştığı Twitter mesajının altına çok sayıda talep geldi. Bunlardan birisi de, Türk vatandaşlığından ayrılarak başka ülke vatandaşlığına geçenlere verilen Mavi Kart sahibi Alman vatandaşı olan bir kişi. Emre Ergenç mesajıyla Almanya’da kaldığını ve yardım istediğini ifade etti.

AZERBAYCAN, FAS…



Farklı ülkelerde bulunan Türk vatandaşları da bulundukları ülkeden Türkiye’ye getirilmelerini talep etti. Bekir Aksoy isimli bir vatandaş “Azerbaycan’da bulunan Türk öğrencilere yardım edilmesini” istedi. Meltem Kımız Şener isimli vatandaş ise “ Danimarka’da tahliye bekliyor” mesajını paylaştı. Erdener Şimşek isimli bir vatandaş ise “Fas’ta bulunan Türk vatandaşlarımız için de tahliye uçağı bekliyoruz” dedi. Hindistan’da yaşayan Semih isimli Türk vatandaşı ise “ Hindistan’da tahliye bekleyen 90’dan fazla Türk var. Aramızda ilacına ulaşamayanlar var. Kalacak yeri olmayanlar var. Buradan tahliyemizi talep ediyoruz” mesajını paylaştı.