Salgınla mücadelede diplomasi mesaisi! 22 liderle görüştü

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele mesaisi kapsamında Nisan ayı boyunca 22 dünya lideri ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ilk görüşmesini 8 Nisan’da Çin Devlet Başkanı Cinping ile gerçekleştirdi. Erdoğan 19 Nisan’da Trump, 21 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile ise 24 Nisan’da konuştu. 25 Nisan’da Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Erdoğan bu liderlerin yanı sıra, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve başbakanı, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı, KKTC Başbakanı, Etiyopya Başbakanı, Gürcistan Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı, Özbekistan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı, Kanada Başbakanı, Katar Emiri, Tunus Başkanı ile de görüştü. Erdoğan, G-20 zirvesi ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği toplantısına da video konferans yöntemi ile katıldı.

3 GÜNLÜK YASAK GÖRÜŞÜLECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak. Toplantıda KOVID-19 ile mücadelede yeni tedbirlerin yanı sıra 1 Mayıs’a yönelik 3 günlük sokağa çıkma yasağı da değerlendirilecek.