Sahurda sıcak sohbet

Samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programında Binali Yıldırım aile fertleri ile tek tek sohbet etti. Binali Yıldırım’ın ev halkıyla sohbeti sırasında renkli diyaloglar da oluştu.

Yıldırım sahur ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabı twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ramazan-ı Şerif’e veda ettiğimiz son sahurumuzu Bayburtlu Laçin Ailesi'nin samimiyet kokan evinde yaptık. Bizleri sofrasında misafir eden hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu bereket ve dualar gücümüze güç katıyor. Desteğinizle İstanbul” ifadelerine yer verdi.