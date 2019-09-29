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  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na tepki... Alandan ayrılmak zorunda kaldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na tepki... Alandan ayrılmak zorunda kaldı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na tepki... Alandan ayrılmak zorunda kaldı!

Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir grubun yoğun tepkileri üzerine güvenlik görevlileri eşliğinde kürsüden inerek alandan ayrıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde bir grubun yoğun tepkisi üzerine kürsüden inip alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Sivas Platformu tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinliğine katılan Karamollaoğlu, selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıktı. Bu sırada bir grup ıslıklar ve alkışlarla Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Gelen tepkiler üzerine Karamollaoğlu, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz." diye konuştu.

Tepkilerin artarak devam etmesi üzerine MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, vatandaşları sükunete davet ederek, Karamollaoğlu'nun konuşmasına müsaade edilmesini istedi.

Tepki gösteren grup kürsü önüne doğru yaklaştı. Bu sırada güvenlik görevlileri Karamollaoğlu'nun etrafını sardı.

Daha sonra Karamollaoğlu, güvenlik görevlilerinin arasından kürsüden inerek alandan ayrıldı.

Karamollaoğlu'nun ayrılmasının ardından okunan İstiklal Marşı'na gruptakiler de eşlik etti.

Ortamın sakinleşmesinin ardından konuşan Özyürek, "Sizden bir istirhamım var. Bu bayrağı, bu vatanı seven, Türk milletine sevdalı olan, Sivaslılardan bir şey istiyorum. Her şey bitti. Sivaslılar gereğini yapar. Bayrağını, vatanını, Türk milletini sever. Ezanı ve bayrağı için canını verir. O yüzden şimdi Sivaslılara yakışanı yapalım. Artık olumlu veya olumsuz şeyleri unutup kaldığımız yerden devam edelim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra etkinlik devam etti.

(AA)

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