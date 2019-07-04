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  3. S-400'lerle ilgili önemli açıklama: Aktif olarak kullanılacak mı?

S-400'lerle ilgili önemli açıklama: Aktif olarak kullanılacak mı?

S-400'lerle ilgili önemli açıklama: Aktif olarak kullanılacak mı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ndan önemli açıklamalar

"Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı Üçlü Zirve, ağustos ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek"

"S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak."

"(S-400) NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir."

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yeni ihtiyaçlar, yeni sınamalar ortaya çıktıkça sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması normaldir"

 

 

 

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