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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

'S-400'lerde geri adım atmak yok'

'S-400'lerde geri adım atmak yok'

S-400 anlaşması konusunda geri adım atmanın söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Amerika’nın terör örgütlerine silah desteği üzüntü verici” dedi. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, S-400’lerle ilgili soru üzerine şunları kaydetti: “S-400 konusunda bizim şu anda attığımız adım belli. Yaptığımız bir anlaşma var. Geri adım atmak söz konusu değil. Amerika’ya karşı teklifimizi de yaptık. Heyetler oluşturalım, bu heyetlerimiz çalışma yapsın. Amerika’ya 'siz de bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı' dedik. Eğer olumlu bir teklif gelirse Patriotlar  konusunda da adım atabiliriz. Fakat  Patriotlar konusunda da bize Amerika'dan S-400’ler gibi olumlu  teklif gelmedi.” Erdoğan, “Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları,  tekrar YSK kararıyla görev alacaklar” sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: 

HAKİM İÇİN KARARI HSK VERİR

“Orada yanlış anlaşılma var. Bu daha netleşmiş değil. Biz, tedbiren yine de YSK’ya itirazi kaydımızı düştük. Sandık kurullarıyla alakası yok. Seçim kurullarına yönelik bir durum söz konusu. Burada bir incelik var, o da şudur; hakimlerle ilgili  konuda karar mercii YSK değildir. Hakimler ile ilgili konularda, yani onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi, bu konular tamamen HSK’ya aittir.” 

Başkan Erdoğan bayram namazı çıkışında vatandaşlara börek dağıttı.

Operasyondaki askerlere mesaj

Başkan Erdoğan telefonla Pençe Harekatı’na katılan Mehmetçik’e seslendi. İstanbul’daki Çamlıca Camisi’nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı’na  katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi  duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Rabbim’den şifalar diliyorum."

İdlib'de amaç sivilleri korumak 

Erdoğan, İdlib’deki gelişmelerle ilgili soru üzerine, "Temennimiz burada bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde hakikaten üzüntü verici. Bundan da bir an önce sıyrılmanın gayreti  içindeyiz” dedi.

Erdoğan liderlerle bayramlaştı 

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan liderlerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. 

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