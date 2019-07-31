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  3. S-400'ler NATO için sorun teşkil etmiyor

S-400'ler NATO için sorun teşkil etmiyor

S-400'ler NATO için sorun teşkil etmiyor

Tayland’da Rus mevkidaşı Lavrov’la görüşen Bakan Çavuşoğlu, “S-400’ler NATO’ya yönelik sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO’ya katkı sağlıyor” dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından Rus basınının sorularını yanıtladı.  Bakan Çavuşoğlu, Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan’da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye’nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 hava savunma sisteminin alınmasına ilişkin, “S-400’ler NATO’ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO’nun faaliyetlerine katkı sağlıyor” dedi. 

ANAYASA İÇİN ADIM 

Çavuşoğlu, 1 ve 2 Ağustos’ta Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını belirterek “Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesi’nin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz.” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Özellikle İdlib’deki çatışmaların durması için sorumluluğumuz var, bunları değerlendirdik. Öte yandan, Anayasa Komitesi kurulması için geri sayım başladı diyebiliriz.” ifadelerini kullandı. 

FETÖ’YÜ DE KONUŞTUK 

Tayland’daki temaslarıyla ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland ile ikili ilişkilere dair önemli gelişmeler katedildiğini belirterek, “Yeni kurulan hükümetle neler yapabileceğimizi ve buradaki FETÖ yapılanmasını gündeme getirdik. Ayrıca burada bizim büyük firmalarımız yatırım yapıyor. Onlara vermeleri gereken destekler konusunda arkadaşlarımızın bize anlattıklarını aktardık” şeklinde konuştu. 

Çin Dışişleri Bakanı'yla görüştü 

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang ve Tayland Dışişleri Bakanı Pramudwinai ile ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nın ardından Tayland temaslarını sonlandıracak. 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 Ağustos’a kadar sürecek. 

Uygurlar için 10 kişilik heyet gidiyor

Başkan Erdoğan’ın Çin ziyareti kapsamında Uygur Türkleri konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygur kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşamalarıdır. Çin'in daveti üzerine 10 kişilik bir heyetimizi Uygurlarla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere bölgeye göndereceğiz” diye konuştu.  

 

 

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