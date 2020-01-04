Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Doğu Perinçek'ten şaşırtan Libya çıkışı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok önemli menfaatlerinin bulunduğunu belirterek, "Mavi vatanımızı savunmak, korunmak için, Libya'yla yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli." dedi.

Perinçek, partisi tarafından, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) İÇDAŞ Salonu'nda gerçekleştirilen "Üretim Devrimi Kurultayı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya Tezkeresine şartlı olarak destek verdiklerini belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok önemli menfaatlerinin bulunduğunu ifade etti.

Doğu Perinçek, "Güvenliği var. Doğal gaz ve diğer enerji kaynakları var. Mavi vatanımızı savunmak, korunmak için, Libya'yla yaptığımız anlaşma son derece yerinde ve o anlaşmanın güvenliği açısından da Libya'nın meşru hükümetinin ayakta kalması, Türkiye için hayati önemli." diye konuştu.

Hafter'in Amerika, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteklediğine işaret eden Perinçek, Türkiye'nin yeri ve konumunun belli olduğunu ancak oraya bir güç yığılmasının gerektiğini kaydetti.

Uluslararası ittifak birikiminin Libya’da değerlendirilmesi gerektiğini savunan Perinçek, şöyle devam etti:

"Diğer kıyıdaş ülkelerle Sayın Cumhurbaşkanın da belirttiği gibi Mısır ile Suriye ile ilişkilerimizi bu açından değerlendirmemiz lazım. Onlarla da kıyıdaş ülkelerle de yine bir münhasır bölge anlaşmaları, ekonomik bölge anlaşmaları yapabiliriz, yapmalıyız. Rusya'nın da Doğu Akdeniz’de, Amerika'nın tehditlerine karşı ciddi menfaatleri var. Orada Doğu Akdeniz’deki ittifak birikimi içinde değerlendirmemiz lazım."

(AA)