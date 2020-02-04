Rusya'ya mesaj: Araya girme

Başkan Erdoğan, Ukrayna’ya hareket etmeden önce Türk askerlerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye rejim güçlerine ait 40’a yakın yere operasyon yapıldığını belirterek “Noktayı koymak yok, hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi. Rus makamlarını da uyaran Erdoğan, “Burada muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir, önümüzü kesmeye kalkışmayın. Çünkü biz şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

KARARLILIĞIMIZI SINAMAYIN

Türkiye’nin bu saldırının cevabını da misliyle vermeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye’nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır” dedi.

Erdoğan, Kiev’de yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında da, İdlib konusunda çok sabredildiğini ifade etti. Diplomatik ve askeri diyaloglardan sonuç alınamazsa kendisinin de Putin’le görüşerek durumun ciddiyetini vurgulayacağını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

1 MİLYON KİŞİ GÖÇ YOLUNDA

“Saldırının ardından gerekli cevaplar verildi, verilmeye de devam ediyor. Havadan karadan yoğun bir şekilde gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin. Rejimin varil bombalarıyla yaptığı saldırılar ve Rusya’nın da bunları görmezden gelmesiyle İdlib’deki 1 milyon insan şu an sınırımıza doğru yürüyor. Zaten bizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Bu 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz? Artık mültecileri kabullenmekte zorlanıyoruz. Onun için karşı tedbirler aldık ve şimdi bunları kendi yerlerinde Suriye’de özellikle nasıl iskân ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz.”

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, Kiev’de ilk olarak Meçhul Asker Anıtı’nı ziyaret etti. Daha sonra Marinskiy Sarayı’nda Zelenskiy tarafından törenle karşılandı.

SAVUNMA VE TİCARET ANLAŞMALARI İMZALANDI

Türkiye ve Ukrayna arasında ticaret ve savunma alanları dahil 6 farklı alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan “Serbest Ticaret Anlaşması konusunda mutabık kaldık. Ukrayna bizim için dost bir ülke olmanın ötesinde stratejik ortaktır” dedi. İki ülkenin bakanlar kurullarının, yılda iki kez Ukrayna ve Türkiye’de toplanacaklarını açıkladı.

HABLEMİTOĞLU ZANLISININ İADESİNİ İSTEDİ

Başkan Erdoğan, Zelenskiy’le yaptığı görüşmede, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faili Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesini de istedi. FETÖ elebaşı Gülen ve Alman vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Hablemitoğlu suikastının faili eski asker Bozkır’la ilgili dosyalar da Zelenskiy’ye verildi.

KIRIM’IN İLHAKINI TANIMIYORUZ

Erdoğan, Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle ilgili olarak Türkiye’nin tavrını bir kez daha hatırlattı. “Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımadığımızın altını çizmek istiyorum. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecek. Anavatanlarından ayrılmak zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının durumunu da takip ediyoruz” dedi.

AHISKA VE GAGAVUZ TÜRKLERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu sonrası Kiev’de yaşayan Ahıska Türklerinin temsilcilerini kabul etti. Erdoğan daha sonra Gagavuz Türkleri ile bir araya geldi. Görüşmelerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı