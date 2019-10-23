Rusya da teröristi çekecek

Barış Pınarı Harekatı’na ABD’yle varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya’nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye gündemiyle yaklaşık 6.5 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Suriye konusunda ABD’yi ikna eden Türkiye Rusya’yı da ikna ederek 10 maddelik mutabakata vardı.

TÜRK-RUS DEVRİYESİ BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, “30 Ekim tarihinde anayasa komitesi ilk kez toplanacak. Sayın Başkan ile Barış Pınarı Harekatı’nı ele aldık. Ana gaye bölgeden PKK/YPG terör örgütünü çıkarmaktır. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü hızlandırmaktır. Bu Suriye’nin toprak bütünlüğünü de garanti altına alacaktır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur” dedi. “4 bin kilometrekarelik alanı terörden temizledik” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Suriye toprakları Türkiye’nin çabalarıyla yeniden istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye’nin kuzeyindeki bölgelere de uygulamak istiyoruz. Öncelikle 1 milyon, ardından bir bu kadar daha Suriyelinin yerleşeceğine inanıyoruz. Tarihi bir mutabakata imza attık. Tel Rıfat ve Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır. 23 Ekim öğlen 12.00’den itibaren 150 saat içinde YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacak.”

ORTAK MEKANİZMA KURULACAK

Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyeceğini kaydeden Başkan Erdoğan, “Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır” diye konuştu. 150 saatlik süre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sona erecek ve Türkiye güvenli bölgeye girmiş olacak.

Varılan mutabakat neticesinde Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte, Kamışlı şehir merkezi hariç Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak.

TÜRKİYE’NİN ADIMLARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORUZ

Vladimir Putin, “Türkiye’nin ulusal güvenliğinine yönelik adımlar atmak isteğini anlayışla karşıladığımızı birçok kez söyledik. Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak. Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar, Suriye’nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak. Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyarak olur. Suriye ile Kürtler arasında diyalog başlatılması gerekiyor. Ancak bu yolla Suriye’nin vazgeçilmez parçası olan Kürtlerin hak ve hukukları savunulabilir” dedi.

10 MADDELİK MUTABAKAT

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. İşte o maddeler:

1- Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2- Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3- Bu çerçevede, Tel Abyad ve Resulayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4- Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5- 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri (şehir merkezi) hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6- Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7- Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8- Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9- Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10- Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.

‘BEŞŞAR ESAD ÇIKAN KARARLARI DESTEKLEDİ’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, Başkan Erdoğan’la Soçi’de yaptığı görüşmeyle ilgili Beşşar Esad’a bilgi verdiğini belirtti. Esad’ın, Soçi’deki görüşmeden çıkan kararlara destek verdiğini aktaran Peskov, şunları kaydetti: “Esad, Vladimir Putin’e teşekkür etti, çalışma sonuçlarına tam desteğini açıkladı.”

JEFFREY: RUSYA’NIN 30 KM SÖZÜNE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye-Rusya mutabakatını değerlendirdi. Jeffrey, Rusya’nın YPG’nin ana omurgasının oluşturduğu DSG’yi Suriye-Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaştırabileceğine şüpheyle yaklaştıklarını söyledi.

ÇATLAK SESLERİ RUHANİ SUSTURMALI

Erdoğan, güvenli bölge konusunda İran’dan gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Önce tabii İran’dan gelen bazı açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu ciddi manada rahatsız etmektedir.”

TEPKİ İRAN DIŞİŞLERİ’NE

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi “Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ancak Ankara’nın Suriye’de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli” demişti.

GELİN DÖRTLÜ ZİRVEYİ SINIRDA YAPALIM

Erdoğan, bir gazetecinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un PKK/YPG’nin çekilme süresinin uzatılması yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Muhatabımız Fransa olmamıştır.” Erdoğan, Fransa, İngiltere, Almanya liderleriyle dörtlü bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de şunları kaydetti: “Böyle bir planlama yok. Fakat önceki gün Sayın Boris Johnson ile bir görüşmemiz oldu. ‘Böyle bir görüşmeye ne dersiniz’ dedi. Ben de ‘Böyle bir görüşme yapılabilir. Ama bunun için benim bir şartım var. Görüşme Şanlıurfa, Gaziantep, bu şehirlerimizin birinde olabilir’ dedim.”