Rüşvet iddialarını müfettiş inceleyecek

OSMAN NURİ CERİT

Eski CHP milletvekili, işadamı Sinan Aygün, 16 Aralık’ta mühürlenen Togo Kuleleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle ilgili yaptığı suç duyurusunda geçen delilleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı. Aygün, suç duyurusunun ardından Ankara Büyükşehir Belediye’sinden yapılan yazılı açıklamada yer alan, “Mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon TL haksız menfaat elde eden Sinan Aygün...” şeklindeki iddiaya Aygün, belediyenin ‘inşaattan 570 milyon TL’lik haksız kazanç’ iddiasına “Binayı onlara satayım” diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ ELİMDE

Aygün’ün bu iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı olayın araştırılması için mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişler Aygün’ün elindeki delilleri tek tek inceleyecek ve ona göre rapor hazırlayacak. Aygün’ün elindeki deliller arasında Yavaş adına, ofisine gelen belediye meclis üyelerinin giriş-çıkış görüntüleri var. Yine bu üyelerin Aygün ile gerçekleştirmiş olduğu telefon konuşmaları da dosyaya girecek deliller arasında. Bir diğer belge ise belediyenin avukatı tarafından istinafa yapılan başvuru ve sonra geri çekildiğine ilişkin 45 dakika sonra verilen dilekçe.

EMSAL KARAR DA VAR

Belediye Başkanvekili tarafından verilen istinaf dilekçesinde; mahkeme kararına hem usulden hem de esastan bozulmasını istiyor. Dilekçede davayı açan mimarlar odasının dava açma yetkisi olmadığına dikkat çekiliyor. İstinaf talebinin kabul edilmesi ve “12 İdare Mahkemesi’nin kararı kaldırılarak haksız bu davanın reddine” ifade kullanılıyor. Dilekçede benzer davalarda alınan emsal kararlar da hatırlatılıyor.

TEKLİFİMİ REDDETTİ FETÖ İMAMI İKNA ETTİ

Sinan Aygün katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün şunları ifade etti: “Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş’a CHP’den adaya olmasını teklif ettim. ‘Ben bunu hakaret sayarım dedi’ sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP’den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ’cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu’nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ’den açığa alındı. Ordudan atıldı.”