Reform paketine son şekli verildi 

Yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine son şekli verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, reform paketi taslağını incelenmek üzere dün MHP Genel Merkezi’ne iletti. Paket bugün de CHP ve İyi Parti’ye iletilecek. Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler, toplantılar ve değerlendirmelerin ardından şekillendirilen kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Kanun teklifi taslağı, yargının hızlandırılmasını esas alacak.

EKİMDE GENEL KURUL’DA

Meclisin açıldığı hafta TBMM Başkanlığına sunulacak kanun teklifi, aynı hafta komisyona getirilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesi durumunda ekim ayının ikinci haftasında Genel Kurul’a indirilmesi öngörülüyor. Teklif, ceza davalarının hızlandırılması, ön ödeme müessesesi ile uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesi, seri muhakeme usulünün getirilmesi, avukatların haklarının artırılması, avukatlık sınavının getirilmesi gibi konuları içeriyor. Teklifte idari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin (SEGBİS) kullanılması da bulunacak. Ayrıca teklifte, 15 Temmuz’dan sonra pasaportlarına el konulan ve yargılaması sonucu beraat edenlere pasaportlarının geri verilmesine ilişkin düzenleme de yer alacak.