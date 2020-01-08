Putin'in ziyaretinde 6 sıcak konu masada

Osman Nuri CERİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad’la yaptığı görüşmenin ardından Türk Akımı projesinin açılış töreni için İstanbul’a gelecek. Haliç Kongre Merkezi’ndeki tarihi projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin birlikte gerçekleştirecek. İki liderin açılışın yanı sıra bölgesel konuları ele almak için bir araya gelmesi de planlanıyor. Gündeme gelecek konuların başında İdlib’de yaşananlar olacak. İdlib’de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Türkiye sınırına doğru ilerleyen sivillerin durumu değerlendirilecek, Astana anlaşmasına uygun davranılması istenecek. Suriye konusunda ele alınacak bir diğer başlık ise Fırat’ın doğusundaki gelişmeler olacak Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. İki ülkenin ortak devriyeleri ele alınacak. Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık Başkan Erdoğan tarafından Putin’e iletilecek. Terör örgütünün anlaşma gereği bölgeden çıkarılması için adım atılması istenecek.

LİBYA’DA ÇÖZÜM

İki liderin konuşacağı önemli bir konu da Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Libya meselesi olacak. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşması ve Libya’ya asker gönderilmesi konusunda Başkan Erdoğan, Putin’i bilgilendirecek. BM tarafından kabul edilen Libya hükümetinin Türkiye’yi davet ettiği, Türk askerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için bulunacağının altı çizilecek.

İRAN İÇİN TEDBİR

ABD ve İran arasındaki gerilim ve Irak’taki gelişmeler de liderlerin önemli başlıkları arasında yer alacak. Bölgede daha büyük kaos oluşturabilecek eylemlere karşı Türkiye ve Rusya’nın ortak atacağı adımlar da ele ele alınacak. İki lider bölgesel konuların yanı sıra S-400’ün ikinci bataryası hazırlıkları ve ekonomi hedeflerini de görüşecek. Hayata geçirilen TürkAkım projesi de ele alınacak. Benzer adımlar görüşme sırasında gündeme gelebilecek.

935’ER KM UZUNLUĞUNDA İKİ HAT AÇILDI

Haliç Kongre Merkezi’nde törenle açılacak Türk Akım Rusya’nın Anapa şehrinden Kıyıköy’e uzanan ve 935’er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşuyor. Rus gazını doğrudan Türkiye’ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

JOHNSON’LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda görüştü. İki lider ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya konularını değerlendirdi.