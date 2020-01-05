Putin'e özel hediye... 100 bin belgeyle Osmanlı-Rus tarihi 

Osman Nuri CERİT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım projesinin açılışı için 8 Ocak’ta Türkiye’de olacak. 2020 yılının ilk resmi ziyareti olma özelliği taşıyan Putin’in Türkiye ziyareti için özel bir hazırlık yapılıyor. Hazırlıklar arasında Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğun geçmişini anlatan bir kitap da var.

ÖNSÖZ ERDOĞAN’DAN

Kitabın önsözünü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme alması planlanıyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihine dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, milyonlarca belge arasından, Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belgeyi taradı. İki ülkenin geçmişte yapmış olduğu savaşlar, barış anlaşmaları, karşılıklı işbirlikleri, ticari ilişkiler gibi pek çok başlıkta kaleme alınmış belgeler toparlandı.

ZİYARETE YETİŞECEK

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, geçtiğimiz ay Rusya’nın başkenti Moskova’da katıldığı bir konferansta iki ülkenin arşivlerinde yer alan belgelere dikkat çekmiş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermişti. Bu kayıtlar arasında yer alan Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik belgelerin bir kitap halinde toplanması planlandı. Hazırlanacak olan bu kitap Putin’in Türkiye ziyaretine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Dostluğu güçlendirecek

Kitabın tamamlanması durumunda, Başkan Erdoğan’ın bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin’e armağan etmesi planlanıyor. Kitap ile iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin ne denli uzun bir sürece sahip olduğu kapsamlı bir şekilde ortaya konulmuş olacak.