PKK ve DEAŞ'tan aynı talimat: Turistik merkezlere saldırın!

Bir TV programının canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyum atama kararına ilişkin, alınan kararın siyasi bir karar olmadığını, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

3’ÜNÜN DE DOSYASI TERÖR

“Terör örgütü belediyeleri kendine hizmet eden bir merkez haline getirecek, oradan kendine finansal, insani ve lojistik gibi kaynaklar gerçekleştirmeye çalışacak. Devlet bunu görecek, mahkemeler bu konuda dava açacak. Biz ne yapmalıyız? Üç belediye başkanı hakkında terör örgütüne yardım etmek, terör propagandası yapmak ve üye olmaktan soruşturma ve kovuşturma var. Bir tanesi çıkıp da ‘ben terör örgütünün üyesi değilim’ dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hâlâ, çıkamaz da... Adam aldı parayı aktardı dağa, bunun sorumlusu ben olmayacak mıyım, bana sormayacak mı bu millet, ‘sen ne iş yapıyorsun, biz sizi niye getirdik?’ demeyecek mi?”

Bitişteki PKK çıkış yolu arıyor

1 Teröre darbe üstüne darbe: İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 3 yılda tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 69 bin 496 örgüt üyesi tutuklandı, 5 bin 778 terörist etkisiz hale getirildi. TSK tarafından Kuzey Irak’a yönelik 27 Mayıs’ta başlatılan Pençe-1 Harekatı’nda 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyondan sonra 12 Temmuz’da başlatılan Pençe-2 Harekatı’nda ise bugüne kadar 110 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 253’ü buldu.

2 Zehir ağları kesildi: Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 349 bin 104 kök hint keneviri ve 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, R.K, R.Ö, M.A. ve A.A’nın gözaltına alındığı belirtildi.

3 Sanal terör ekibi sosyal medya avında: İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, Adana’da sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye çalışan 17 şüphelinin ‘Sanal Terör’ ekibince takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

Bitirdiğimiz MLKP, ABD ile görüştü

“Bundan 14 gün önce Suriye’nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini biliyoruz. İsim isim, kimlerle... Ne görüştükleri de bize kalsın. Biz devletiz ve bunları bilmek zorundayız. BM’ye gidiyor Şahin Cilo kravat takıyor, orada imza atıyor. Ne diyor? ‘Ben çocuk terörist almaktan vazgeçeceğim.’ PKK’nın arkasında kimin olduğunu biliyoruz.”

Canlı bomba yakaladık

Bakan Soylu, akşam saatlerinde yaşanan başka bir gelişme hakkında bilgiler vererek, “Bir saat önce Kızıltepe’den yine bir vilayetimize giden bir bombayı arkadaşlarımız yolda yakaladı. Şanlıurfa’daki patlayıcının dışındaki ikinci bir patlayıcı. Nasıl bir ülkede ve coğrafyada yaşadığımızı hep beraber değerlendirmeliyiz” dedi.

Uluslararası kriz çıkacaktı

“Ahmet Türk içeriden niçin çıktı? Sağlık sebebiyle çıkan bir kişi adalet yürüyüşüne katıldı sonra partisinin belediye başkanı oldu. Göz mü yummalıyız? Iğdır belediye başkanını niçin görevden almadık? Eğer suçu yoksa almıyoruz, niye alalım? “Biz bu gece Türkiye’nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa’dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bugüne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Biz neyle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz, bu insanlar bu iklimi oluşturuyor. DEAŞ talimat veriyor; “Gruplarınızı küçültün.” PKK’dan da aynı talimat geliyor; “Gruplarınızı küçültün, vur-kaç taktiği yapın. Ekonomik ve turistik merkezlerde eylem yapın.”

5 bin terörist sokacaktı

“PKK ve PYD yaklaşık 5 bin civarında kişiyi Suriyeli, Iraklı kimliğiyle bizim tespit edemeyeceğimiz teröristleri Türkiye’ye sokmak istiyor. Kayıtsız çalışanlar için 31 Ekim’den sonra gerekli işlemler yapılacak. İstanbul’un iş hayatına uygun olanı tutacağız, uygun olmayanı göndereceğiz.”