Pazar günü başlıyor! 65 yaşa 4 saat izin

Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede verdikleri destek nedeniyle 83 milyon vatandaşa teşekkür etti. “Tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Ancak şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. ”

Başkan Erdoğan daha sonra atılacak yeni adımları açıkladı:

MASKE ŞARTI: Düzenlemeleri Mayıs, Haziran Temmuz aylarına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunması ve maske kullanımına devam edilmesi çok önemli.

TÜM KURUMLARA REHBER: Sağlık Bakanlığımız tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin dökümanlar hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehbere göre yürütecek.

4 SAATLİK İZİN: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar, haftanın bir günü dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 11.00 - 15.00 arasında yürüme mesafesinde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü, 15 - 20 yaş ise 15 Mayıs cuma günü aynı saatlerde dışarıda olabilecek. Sonraki haftalarda da aynı uygulama devam edecek.

HAFTA SONU YASAK: Hafta sonu, sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

PLAKA SINIRINA SON: İstanbul, Ankara, İzmir’deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibariyle sona erdi.

BERBERLER AÇILIYOR: Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri de 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

HASTANELER NORMALLEŞİYOR: Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.

Başkan Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalar yaptı.

DARBE ÖZLEMİYLE TUTUŞUYORLAR



Erdoğan, darbe imasında bulunan CHP İstanbul il Başkanı Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özel’e sert tepki gösterdi: Türk milleti ne o sandıktan sizi çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır.

Sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor. CHP yöneticilerinin sadece son bir haftaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortadaki tablo bize bunu söylüyor. darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldığı derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış söylemlerle insanlar haksız itham edilerek siyaset yapılmaz.

SİYASET BU DEĞİL



Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları pervasızca ve yol açtığı sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da aynı yöntemi kullanıyor. Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz.

SİZ MİLLİ DEĞİLSİNİZ



CHP yöneticileriyle aynı zihniyetin medyadaki mensuplarını bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz kesinlikle milli değilsiniz.

7 İLE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI



31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması dün geceden itibaren 7 il için sona erdi. Bu iller; Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla. Diğer 24 ildeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

TERHİSLER 31 MAYIS’TA BAŞLIYOR



Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. MSB’nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da başlayacak.

MASKE SATIŞINA İZİN VERİLECEK



Erdoğan maske konusunda da önemli bir açıklamada bulundu: “Bugüne kadar piyasada satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz.”

LGS 20 HAZİRAN, YKS 27 HAZİRAN’DA



Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) 27 - 28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacak.

ÜNİVERSİTELER 15 HAZİRAN’DA AÇILIYOR



Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecek. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran’da sona erecek.

RİSKLERE GÖRE TARİHLER DEĞİŞEBİLİR



Erdoğan önemli bir uyarıda da bulundu: Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması, bazılarının geriye bırakılması mümkündür. Şayet Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehberlerdeki kurallara riayeti en üst düzeyde tutarsak bu süreç daha hızlı olacaktır. Kurallara uyulmaması ve salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda olabiliriz.

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK MÜJDE



Başkan Erdoğan, yaklaşık 20 gün sonra hasada başlayacak çiftçilere müjde verdi: “Sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını 1275 liraya çıkarıyoruz. Hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.”

HAC KARARINI DİYANET VERECEK



Başkan Erdoğan hacla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili kurumlarla görüşmeler yaparak kararını vereceğini söyledi.