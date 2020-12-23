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23 Aralık 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

Paraları Ceyhanspor üzerinden aklamışlar

Paraları Ceyhanspor üzerinden aklamışlar
- SONER KAN

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde CHP'li belediyeye yönelik rüşvet operasyonunda yeni bilgilere ulaşıldı.

Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, iş insanlarına imar ve ruhsatlarıyla ilgili bir takım eksiklikleri gerekçe göstererek, rüşvet talep ettikleri, milyonlarca liranın da 3. Lig takımı Ceyhanspor üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Paraların oluşturulan ortak havuzda toplandığı tespit edildi. Aydar ile birlikte 18 zanlı adliyeye sevk edilirken. Ceyhanspor’a ait kulüp hesaplarıyla söz konusu şüphelilere ait banka hesapları inceleniyor. 

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