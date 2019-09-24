Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7024
  • 6,2884
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a "Keşmir" teşekkürü

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a "Keşmir" teşekkürü

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a "Keşmir" teşekkürü

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi.

Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Kendisiyle tanışmak isteyen hasta hayranını geri mi çevirdi?
Büyük aşk sona mı erdi?
Boşanma sonrası ilk görüntü
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>New York’un dünyaca ünlü Time Squarra Meydanı ve Sentral Park‘da Muharrem ayı nedeniyle Kerbela ş

New York´un Göbeğinde 1000 Kişiye Aşure Dağıtıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sıradan bir taş zannnetti ama... İçinden servet çıktı!

Eylül ayının son kampanyaları: “İddialı bir kampanya başlattık”