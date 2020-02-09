'Özgüveni yüksek bir nesle ihtiyacımız var'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti’nin Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, “Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi: “Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır. Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Spor tesislerine eski parayla 9,5 katrilyon lira yatırım yaptık. İnşa ettiğimiz tesisler sayesinde lisanslı sporcu sayısında bir patlama yaşıyoruz. 9 buçuk milyon lisanslı sporcu bulunuyor ülkemizde. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, devrim niteliğinde bir adım attı. Artık gençlerimiz okul mu spor mu ikilemi arasında kalmayacak. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor. Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz. Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahibiz. Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz.”

BEKLENTİMİZ BÜYÜK

“Ülkemizin dört bir köşesine uygun olan her yere 10 bin pota yerleştiriyoruz. 3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa attım. Shane Larkin’in milli takıma katılımı için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sahalarda ter döken evlatlarımız arasından yeni şampiyonlar çıkacak. Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.”

HEDEF 1 MİLYON GENÇ

“Yüzme havuzları 24 saat açık olacak. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Elazığ’daki depremden sonra bölgeye giden gençliğimiz onlarca hayat kurtardı. En az 1 milyon genci de gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Gençlerimizin projelerine 17,5 milyon lira destek verdik. Gençlerimize destek vermeye de devam edeceğiz. Üniversiteye giden gençlerimizİ 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. 2019 yılında 2,5 milyar liralık burs ödemesi gerçekleştirdik.”

LARKIN’E HEDİYE FORMA

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, Türk vatandaşı olan Anadolu Efes’in oyun kurucu yıldızı Shane Larkin’in forma hediyesini kabul etti. Erdoğan da, basketbolcu Larkin’e A milli basketbol takımı forması hediye etti.