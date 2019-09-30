Özel ulakla davet beklemiş 

İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, 26 Eylül depreminden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan ikinci Afet Toplantısı’na davet edilmediği yönündeki söylentilere karşı iki günlük suskunluğunu bozdu ve “Davet edilmedim” dedi. İmamoğlu, ‘davet edilmedi’ söylentisini paylaşan, ancak Oktay ve İstanbul Valiliği’nden gelen yalanlama üzerine paylaşımlarını düzelterek özür dileyen gazetecilere ‘zavallı’ diye hakaret etti. Ancak İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nu ikinci kez yalanladı. İlk gün sorulara cevap vermeyen İmamoğlu, dün basın toplantısı düzenleyerek, “Deprem olduğu andan 4 dakika sonra Vali Bey’i arayıp ‘AKOM’a geçiyorum’ dedim ve 18.30’a kadar orada çalıştım. İkinci gün yapılan toplantıya çağrılmadım” dedi. İmamoğlu bir gazetecinin “Siz çağrılmadıysanız genel sekreter nasıl katıldı?” sorusuna, “Bir gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı birim başkanlarını davet ediyor. Ben de genel sekreter yardımcımızın süreci takip etmesini istedim” yanıtını verdi.

GAZETECİLERE KIZDI

İmamoğlu, gazetecilere yönelik olarak da, “Buradan bazı gazeteciler sesleniyorum. Valiliğin açıklamasından sonra çıkıp özür diyenlerin özürlerini kabul etmiyorum. Burada konunun tarafı var, açar sorarsınız. Bu gazetecilerin açıklamalarını zavallı açıklamalar olarak buluyorum. Kendinize bazı bakanların açıklamalarını referans alıp yazdıktan sonra söylenen sözlerin bir önemi yok” dedi.

VALİLİK YALANLADI, İZAH ETTİ

İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama yaparak, ‘devlet geleneği’nde davet usulünü hatırlattı. İlk toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ikinci toplantının 27 Eylül’de olacağına dair bilgilendirme ve talimatlandırma yaptığı hatırlatılan açıklamada, ‘herhangi bir yazı veya davet olmaksızın’ İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanları ile Vali, Ordu Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, AFAD Başkanı ve 269 yetkilinin ikinci toplantıya katıldığı vurgulandı. Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesidir ve toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yapılan ‘Davet edilmedim’ açıklaması devlet geleneğimize uymamaktadır” denildi.